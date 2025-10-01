阪神の渡辺諒内野手（３０）、野口恭佑外野手（２５）、佐藤蓮投手（２７）、川原陸投手（２４）が来季の戦力構想から外れたことが３０日、分かった。渡辺は２０１３年度ドラフト１位で日本ハムに入団。二塁のレギュラーとして活躍し、２２年オフに高浜とともに２対２の交換トレードで阪神に加入した。移籍１年目の２３年は５９試合に出場し、オリックスとの日本シリーズ第１戦では山本から先制打を放ち、３８年ぶりの日本一に