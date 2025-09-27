ランニングには、病気の予防やメンタルヘルスの改善、さらには生物学的な老化を遅らせる効果まで、非常に多くのメリットがあります。しかし、2024年に発表された論文によれば、私たちの約31％は、ランニングを含め、定期的に十分な身体活動を行えていません。その理由として「運動をする時間がない」ことがよく挙げられますが、その解決策としてランカスター大学統合生理学上級講師であるクリストファー・ガフニー氏は「インターバ