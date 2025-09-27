バルセロナは26日、FWラフィーニャとGKジョアン・ガルシアのメディカルレポートを伝えた。ラフィーニャは右ハムストリングを負傷。離脱期間は約3週間と見込まれている。今季はここまで公式戦全7試合に出場し、3ゴール2アシストを記録。22日にパリで開催されたバロンドール授賞式では最終ランキング5位となっていた。また、ガルシアは左膝内側半月板を損傷。27日に関節鏡手術を受ける予定で、離脱期間は約4週間から6週間の見