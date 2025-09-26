パレスチナ自治政府のアッバス議長（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】パレスチナ自治政府のアッバス議長は25日、国連総会一般討論で演説した。パレスチナを国家承認した国へ謝意を示し、他国にも続くよう求めた。イスラエル軍による自治区ガザへの攻撃を「人道に対する罪」とし「20〜21世紀で最悪の悲劇の一つだ」と批判。戦闘終結に向けイスラエルへ圧力をかけるよう国際社会へ呼びかけた。アッバス氏は、トランプ米政権