TBSテレビのグループ会社に勤める30代の男が、TBSの局舎内で人気アニメグッズを盗んだとして、警視庁に逮捕されたことがわかりました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、TBSグループの制作会社・TBSスパークルの社員・林遼二容疑者（35）です。捜査関係者によりますと、林容疑者は今年4月から5月にかけTBSの局舎内で、人気アニメのフィギュア3点など複数の商品やサンプル品を盗んだ疑いがもたれています。林容疑者はアニメ事業とは別の