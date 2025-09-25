最速99.8マイルを記録、堂々たる復帰登板【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間25日・フェニックス）ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地のダイヤモンドバックス戦に延長の末5-4で勝利し、地区優勝へのマジックナンバーを「1」とした。メジャー復帰登板で1回無失点の好投を見せた佐々木朗希投手について、デーブ・ロバーツ監督は「彼は別人に見えた」と絶賛した。メジャー初のリリーフ起用について、ロバーツ監督は「