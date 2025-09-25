近年、高級化した感のある「焼鳥」。もっと手軽に楽しめないものか……。そこで辿り着いたのが「ランチ」です。今回は、都内で見つけた「ラーメン」をご紹介。鶏肉を扱う焼鳥屋が作るだけあって、実は本格的なものが多いのです。その中でも実力店を2軒ピックアップ。〆と違う満足感がここにあります。凝縮した鶏の旨みと野菜の深い甘みが溶け合うとろとろスープ『串まる』＠新橋遊び心で生まれた鶏肉の燻製にハマる！焼鳥店なのに