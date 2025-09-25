東京の焼鳥屋が作る絶品ラーメン2選　ランチで食べたい渾身の味

近年、高級化した感のある「焼鳥」。もっと手軽に楽しめないものか……。そこで辿り着いたのが「ランチ」です。今回は、都内で見つけた「ラーメン」をご紹介。鶏肉を扱う焼鳥屋が作るだけあって、実は本格的なものが多いのです。その中でも実力店を2軒ピックアップ。〆と違う満足感がここにあります。

凝縮した鶏の旨みと野菜の深い甘みが溶け合うとろとろスープ『串まる』＠新橋

遊び心で生まれた鶏肉の燻製にハマる！

焼鳥店なのに、ランチはラーメン専門店にも引けを取らない6種類の麺類を用意。夜の鶏雑炊が好評で、「このスープでラーメンが食べたい」という常連客のリクエストがきっかけだとか。

特製鶏ぽーたじゅSOBA1000円

『串まる』特製鶏ぽーたじゅSOBA 1000円 モモ肉とムネ肉のハム、ぼんじりとモモ肉の燻製の4種入り

ベースの鶏ガラスープに魚介スープを加えて3分の2くらいの量になるまで煮詰めるため、旨みが濃縮。さらに、燻製のぼんじりや鶏ハムのスモーキーな香りが重なる味の変化も楽しい。

「和の味付けだけだとつまらないから洋風のつまみを考えたり、燻製を作ったり、気になったことはやらないと気が済まないんです」と話す、店主の工藤章さんの研究心に感心。

「鶏ぽたーじゅSOBA」は夜も食べられるので焼鳥の〆にもおすすめ！

『串まる』店主・工藤章さん

店主・工藤章さん「夏は鶏ぽたーじゅの冷たいバージョンも人気です」

『串まる』

［店名］『串まる』

［住所］東京都港区新橋2-9-8南條ビル地下1階

［電話］03-3581-9991

［営業時間］11時〜14時※スープなくなり次第終了、17時半〜23時（22時20分LO）

［休日］土の昼・日・祝

［交通］JR山手線ほか新橋駅日比谷口から徒歩2分

ランチどきは行列！研究を重ねた、深みとまろみが傑出する一杯 『青山焼鳥倶楽部』＠表参道

濃厚な鶏、野菜の旨みが一体化した渾身の味

骨董通り沿いのビルの地下に佇むのは、この地で2025年に創業50年を迎えた、青山で最も歴史の長い焼鳥店。にじり口のような扉を入ると、コの字カウンターが広がる。14年前から提供するお昼の麺類は幾度もリニューアルを重ね、現在の形に。

地鶏ガラ醤油らーめん（細麺）1000円

『青山焼鳥倶楽部』地鶏ガラ醤油らーめん（細麺） 1000円 カエシには昆布などを使用

鶏の旨みと野菜の甘みが凝縮した濃厚白湯ラーメンと、そのスープをベースにさらに野菜をたっぷり溶け込ませたつけ汁が魅惑的なつけ麺。特製タレにひと晩漬け込んだ特製焼豚はホロホロの仕上がりで、炙りの有無を選べるのもうれしい。

女性にはよりスッキリ食べてほしいと、ゆずの皮を増量したり、少し薄めを提案したりという心遣いも。もちろん男性もお好みでの注文が可能だ。

『青山焼鳥倶楽部』

［店名］『青山焼鳥倶楽部』

［住所］東京都港区南青山5-10-5第一九曜ビル地下1階

［電話］03-3486-1973

［営業時間］11時半〜15時LO※売り切れ次第終了、17時半〜23時半（23時LO）

［休日］お盆、年末年始

［交通］地下鉄銀座線ほか表参道駅B3出口から徒歩3分

