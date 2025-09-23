漫画、テレビアニメ、劇場アニメ、それらの全てで熱狂的なファンを持つ『鬼滅の刃』。その魅力を支える個性的なキャラクターたちの中には救いようのない悪役も存在する。中でも上弦の鬼には規格外の悪党が多いので、クズ度高めな悪鬼たちのおぞましい足跡とともに度肝を抜くようなセリフや設定を紹介する。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承のうえ、お読みください）【写真】表情もクズ感たっぷり！善逸と相まみえる獪岳■