神奈川・川崎市の公園で小学生3人が男に棒で殴られけがをしました。22日午後、公園で遊んでいた小学2年生の男の子3人が「男に木刀のようなものでたたかれた」と110番通報がありました。3人はけがをしたということです。男は現場から逃走しましたが、その後、特徴のよく似た男（80代）を見つけ警察が詳しい事情を聴いています。