話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。 今回は三重県の名物丼です。三重といえば松阪牛、伊勢海老が頭に浮かびますが、丼にするには、ちょっと高級。そこで四日市名物のトンテキを丼に。しかし的矢牡蠣をソースの決め手に使って、コク深く、リッチな味わいに仕上げました。ガッツリ