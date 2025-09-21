話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。 今回は三重県の名物丼です。三重といえば松阪牛、伊勢海老が頭に浮かびますが、丼にするには、ちょっと高級。そこで四日市名物のトンテキを丼に。しかし的矢牡蠣をソースの決め手に使って、コク深く、リッチな味わいに仕上げました。ガッツリかき込みたい、パワフルな丼です。

牡蠣が決め手。この一杯で、活力チャージ！

松阪牛、伊勢海老、的矢かきなど、すぐに頭に浮かぶブランド食材はあるものの、出荷量、生産量となると、なばな、ひめまつたけ、ばらのりといった感じで、三重県には日本一が少なめ模様。各都道府県の名産を使った丼を作るには、ちょっと迫力不足かも。

そこで四日市市のソウルフード・トンテキをアレンジしてご飯にオン。トンテキは厚切りの豚肉を、にんにくと一緒に濃い目のソースでからめ、たっぷりの千切りキャベツを添えた料理のこと。その濃い目のソースに的矢かきを加え、ご飯にのせたのが今回の丼だ。「牡蠣を切ってソースに加えるのは、仏料理の修業先で行っていた調理法。旨みとコクがグンとアップするんですよ」（さとう氏）。果たして出来上がった「トンテキカキ丼」は濃厚な味わいながら、マリネに使うパイナップルも加えることで、さっぱりしたあと口。かき込む手が止まらない旨さです。

さとうこうじさん

「トンテキカキ丼」レシピ

豚肉、牡蠣、にんにくと、とにかくスタミナ補給に◎。キャベツをたっぷり入れ、濃厚な味わいを中和させよう

材料（1人分）

● 豚肩肉・・・ 250g

● キャベツ（千切り）・・・ 適量

● 牡蠣（ざく切り）・・・ 120g

● パイナップル（粗みじん）・・・ 30g

● にんにく（厚めにスライス）・・・ 適量

● 玉ねぎ（みじん切り） ・・・ 50g

● ウスターソース ・・・ 70g

● みりん ・・・ 50g

● 醤油・・・ 20g

● ケチャップ・・・小さじ1

● 片栗粉、米油・・・ 適量

● 塩・・・ 少々（パイナップルの0．4％）

作り方

1．器に豚肩肉、パイナップル、塩を加えてひと晩寝かせる。

2．1から豚肩肉を取り出し片栗粉を軽くはたく。米油を熱したフライパンで両面を焼く。

3．にんにくを加えて色づいたら、牡蠣を加える。牡蠣の表面がこんがりするまで炒める。

4．Aを加えて弱めの中火にし、5分ほどコトコト煮る。

5．1のパイナップルを加え、ひと煮立ちさせる。

6．豚肩肉を取り出し、1．5cm幅に切る。

7．ご飯の上にキャベツ、さらに6をのせ、5の煮汁を回しかける。

レシピ／さとうこうじ

ポルトガル料理『クリスチアノ』、もんじゃ＆惣菜『もんじゃさとう』など、幅広くおいしいを提供する。

※全国の自治体や商工会、あるいは個人店の皆様へ。我が町の名産品・特産品を丼にしてくれといった要望があれば、ぜひ連絡をください。このページでレシピにして発表させていただきます。

※月刊情報誌『おとなの週末』から転載

【画像】豚と牡蠣で作るスタミナ飯「トンテキカキ丼」（2枚）