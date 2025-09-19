ファミリーマートは史上初となるファミチキ食べ放題企画「ファミチキ あげあげ祭 〜夢のファミチキ食べ放題〜」を9月27日・28日の2日間、全国10店舗で開催する。これに先駆けて9月18日に東京の晴海センタービル店で行われた「ファミチキ食べ放題」一般先行体験会には8名が参加、さらに報道陣も体験できるということで筆者も挑戦してみた。史上初のファミチキ食べ放題企画「ファミチキ あげあげ祭 〜夢のファミチキ食べ放題〜」○全