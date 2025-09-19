NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3678.30（-39.50-1.06%） 金１２月限は続落。時間外取引は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の急落から下げ一服となる場面も見られたが、ドル高を受けて戻りを売られた。欧州時間に入ると、ドル高一服を受けて下げ一服となった。日中取引では、米新規失業保険申請件数の減少とフィラデルフィア連銀製造業景況指数の改善を受けて戻りを売られた。 MINKABU PRESS