ドル指数の上昇は続かず、上下動＝ロンドン為替 ドル指数は前日の米ＦＯＭＣ後の上昇を受けて、きょうの東京市場でも上昇。９６．９３付近からロンドン朝方にかけては９７．３１１まで上昇した。しかし、ロンドン時間に入ると一転して低下している。足元では９６．８９７まで低下し、前日ＮＹ終値９６．８７３に接近している。１０日線は９７．３６３に位置しており、９月に入ってからのドル安傾向は維持されている。 ドル