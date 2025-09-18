かまいたち濱家が「本当はみなみかわくらいハゲてる」と地毛事情を告白。「濱家さんのハゲを日本で一番隠せる」と主張する美人メイクスタッフに「これはほんまやねん」と絶大な信頼を寄せた。【映像】濱家が絶大な信頼をおく美人ヘアメイクさん9月17日（水）、かまいたちの山内健司＆濱家隆一がMCを務める『かまいガチ』が放送。伊勢神宮参拝旅行ロケに参できる演者・裏方スタッフの選抜会議が行われた。番組を支える常連芸