パートナーが他の女性と毎日連絡を取り合っているのは嫌ですよね。この記事では、キャバ嬢と毎日連絡している夫とどう接するべきか分からないといった投稿を紹介します。現在2人目を不妊治療中だという投稿者さん。そんな中、夫はキャバ嬢に夢中で、何かと連絡し合っていて…。 夫がキャバ嬢に夢中になっている… 2人目不妊治療中です。 旦那がキャバ嬢にハマりかれこれ2ヶ月くらいほぼ毎日LINEしてます。