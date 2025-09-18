もう、夫に触れられたくない。不妊治療中に、キャバ嬢とLINEする夫への“嫌悪感”【ママリ】
パートナーが他の女性と毎日連絡を取り合っているのは嫌ですよね。この記事では、キャバ嬢と毎日連絡している夫とどう接するべきか分からないといった投稿を紹介します。現在2人目を不妊治療中だという投稿者さん。そんな中、夫はキャバ嬢に夢中で、何かと連絡し合っていて…。
夫が家族よりもキャバ嬢を取っている以上、このまま不妊治療を続けるのは無理ですよね。夫の裏切りに怒る声もありましたが、ここまでキャバ嬢にはまってしまった理由を話し合ってみては？という意見もありました。
夫がキャバ嬢に夢中になっている…
2人目不妊治療中です。
旦那がキャバ嬢にハマりかれこれ2ヶ月くらいほぼ毎日LINEしてます。
携帯を見て発覚したのですが、子供の寝かしつけドライブに誘ってみたり、飲みに行く日を楽しみに仕事頑張る！とか言ってたり…好きな子がいると頑張れる！とか言ってる始末。私には仕事中、連絡は一切なく帰る時間に目処が立つとくる程度で、熱出た以外は子供の様子を聞いてくるなんてないのですが、そのキャバ嬢には日中も連絡してました。出張で家を空けた時はキャバ嬢とカメラでLINE電話してました。それがキッカケで我慢できず…携帯見た事や他に好きだと思う奴がいるのに2人目なんてあり得ないと話し合いをしました。
それから今に至るまでまともに口はきいてません。朝ごはん、弁当、夜ご飯等やるべき事はやってるので、他のメンタルサポートはキャバ嬢との、LINEでどーぞ。
って感じなのですが、明らかにそっけない態度に嫌気がさしてる様子です。
私としては、もうどんな態度でいればいいか分からない状況で…。
皆さんなら元通りな感じを装うか、どうしますか？
ちなみに、また携帯を見て嫌な気分になりたくないので暗証番号を変えてもらいもうみる事は出来ない状態です。
出典：
qa.mamari.jp
夫がキャバ嬢と浮かれながら連絡をとってるのはげんなりですよね。不妊治療中に発覚したということで、これまでの苦労も投稿者さんにとってつらいものとなってしまいました。子どもの親としても、夫としても不信感が募りますよね。このまま何事もなかったかのようにするのはとても難しそうです。
家族をないがしろにする夫にさまざまな声
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
私は元通りの態度は無理です！
旦那の事はなにもしないです！
出典：
qa.mamari.jp
私なら不妊治療を一時中断します！！
他の女の人に好意ある人との子供なんて作れません。
私は2人目不妊治療しててタイミングよくできた時に社内不倫してることが発覚し、悪阻と時期が重なってしまったので本当にしんどかったです。
2度とやらないと頭下げられましたがその時は信じられずでしたよ😥
妊娠したのにストレス抱えるくらいなら妊娠前にわかってるなら極力避けた方がいいかなと思います😣
出典：
qa.mamari.jp
営業LINEにハマるなんて、、、なんか情けなくなりますね。
でもしっかり話し合ってみたらどうですか？なんでキャバ嬢にハマってるのか。本当に好きなのか。
もしかしたら、不妊治療とかがしんどいとか何かあるかもしれないですし。
もちろんそんな言い訳したところでですけど、聞いてあげるのも大事かな？とも思います💦
出典：
qa.mamari.jp
夫が家族よりもキャバ嬢を取っている以上、このまま不妊治療を続けるのは無理ですよね。夫の裏切りに怒る声もありましたが、ここまでキャバ嬢にはまってしまった理由を話し合ってみては？という意見もありました。
確かに夫の方にも何か思うことがあるのかもしれません。だからといって、キャバ嬢にはまるのはまた違うとも思いますが、一度お互いの思いをぶつけあってみると2人にとっていい方向へ進めるかもしれませんね。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）