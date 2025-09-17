セブン‐イレブン・ジャパンは9月15日、クリスマスケーキとオードブル、クリスマスチキン、ワインなど合計約50商品の予約受付を、全国のセブン‐イレブン店舗とセブン‐イレブンのネットサービス「セブンミール」で開始した。クリスマスケーキ&オードブルなど約50品の予約開始○クリスマスケーキ&オードブルなど約50商品が登場今年は、販売開始から29年目を迎えるホールケーキ「クリスマスかまくら」(3,218.40円)をリニュ