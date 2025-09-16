【ZENAIM ARCADE CONTROLLER BUTTON MODULE KIT】 9月25日 発売予定 価格：29,700円 東海理化は、ゲーミングギアブランド「ZENAIM」よりアーケードコントローラー用ボタンモジュールキット「ZENAIM ARCADE CONTROLLER BUTTON MODULE KIT」を9月25日に発売する。価格は29,700円。 本製品は、ラピッドトリガーに対応したボタンモジュ&