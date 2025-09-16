【ZENAIM ARCADE CONTROLLER BUTTON MODULE KIT】 9月25日 発売予定 価格：29,700円

東海理化は、ゲーミングギアブランド「ZENAIM」よりアーケードコントローラー用ボタンモジュールキット「ZENAIM ARCADE CONTROLLER BUTTON MODULE KIT」を9月25日に発売する。価格は29,700円。

本製品は、ラピッドトリガーに対応したボタンモジュールキット。同社のゲーミングキーボード「ZENAIM KEYBOARD」に搭載されている無接点磁気検知方式スイッチ「ZENAIM KEY SWITCH」を応用しており、市販のアーケードコントローラーにラピッドトリガー機能を搭載できる。

ボタンのストローク量や高さ、幅、奥行き、デザインなどは、eスポーツチーム「ZETA DIVISION」所属の選手と共同開発。ストローク量は0.75mmで、専用ソフトウェアよりラピッドトリガーやSOCDクリーナー、温度補正機能、ユーザーキャリブレーションなどをカスタマイズできる。

キットにはボタンモジュールφ24（14個）、ボタンモジュールφ30（1個）のほか、ボタンモジュールハーネスA（1個）、ボタンモジュールハーネスB（1個）、サブボタンハーネス（1個）、PCボード（1個）が付属。ZENAIM公式サイトにて9月25日より販売される。

