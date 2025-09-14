ちゃんみな公式TikTokにて、自身がプロデュースするガールズグループ・HANAとのワークアウト風景を公開した。 動画：真剣にHANAがワークアウトに励むほど、シュールな画に（笑） ■ちゃんみな超ドSなワークアウトをこなす、HANAメンバー 投稿されたのは、ちゃんみなの「WORK HARD」にのせて、HANAメンバーを徹底的に追い込む、スパルタ（!?）ワークアウトの様子だ