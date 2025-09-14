ちゃんみな公式TikTokにて、自身がプロデュースするガールズグループ・HANAとのワークアウト風景を公開した。

動画：真剣にHANAがワークアウトに励むほど、シュールな画に（笑）

■ちゃんみな超ドSなワークアウトをこなす、HANAメンバー

投稿されたのは、ちゃんみなの「WORK HARD」にのせて、HANAメンバーを徹底的に追い込む、スパルタ（!?）ワークアウトの様子だ。

ちゃんみなに両足を抑えてもらっているMAHINAは腹筋、NAOKOは普段からやり慣れている感のあるプランクの姿勢から下半身を左右に捻る動きを黙々とこなし、KOHARUはいつもの笑顏を完全に封印して勇ましい表情でダンベル代わりにペットボトルを両手に持って二の腕を鍛え、MOMOKAはYURIやソファを気にしながらも真剣な様子でスクワットを行い、YURIは股関節の可動域を広げるべく床に寝そべり足を回し、CHIKAはパイプ椅子を頭上に持ち上げた状態でのスクワット、JISOOは涼しい顔で片足立ちしながらの左足で開脚していく…といった内容だ。

《work work work work work work》と曲の盛り上がりに合わせ、「もっと！ もっと!!」とMAHINAに追い込みをかけるちゃんみな。カットがかかると、笑いが止まらないちゃんみなと「終わったー」といった笑顏を見せながら「MAHINA、大丈夫かな？」といった様子でMAHINAをあんずるYURIの姿も見逃せない。

■動画：ちゃんみな「WORK HARD」MV