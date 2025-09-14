9月14日、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が29歳の誕生日を迎え、SNSでは祝福の声が多くあがっている。そんななか、大森が自身のInstagramにてとある誕生日ケーキを投稿した。 写真：尾田栄一郎が大森元貴にプレゼントしたバースデーケーキ ■『ONE PIECE（ワンピース）』の作者・尾田栄一郎の直筆デコケーキ 大森が投稿したのは、デコレーションされたチョコレートケーキ。