9月14日、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が29歳の誕生日を迎え、SNSでは祝福の声が多くあがっている。そんななか、大森が自身のInstagramにてとある誕生日ケーキを投稿した。

写真：尾田栄一郎が大森元貴にプレゼントしたバースデーケーキ

■『ONE PIECE（ワンピース）』の作者・尾田栄一郎の直筆デコケーキ

大森が投稿したのは、デコレーションされたチョコレートケーキ。

投稿時のメッセージには「おおもりくん。出が悪いチョコペンに苦戦しながら尾田さんが描いてくれた」とのことで、親交のある『ONE PIECE（ワンピース）』の作者・尾田栄一郎が大森のためにチョコペン（出が悪い）でルフィを描いた、この世にひとつだけの貴重なバースデーケーキであることを明かした。

■大森元貴「29歳たのしみます」

また、大森はSNSを通じて「たくさんのお祝いありがとうございます」と多くの祝福に感謝するとともに、ストーリーズでは「29歳たのしみます」と抱負を綴っている。

■若井滉斗「MOTOKI!!!!」と思い出ショットとともに祝福

さらに、Mrs. GREEN APPLEのメンバーふたりも大森の誕生日を祝福。若井滉斗（Gu）はストーリーズにて、大森との思い出ショットを投稿するとともに誕生日を祝福。

1点目では噴水にちょこんと腰かけて脱力気味な大森の写真を公開し、彼の頭にパーティー用の三角帽を合成し、「HAPPY BIRTHDAY」「29」と祝福。続く2点目は自身との自撮りショットから大森を拡大表示させた写真を披露し、「MOTOKI!!!!」とアピール。

どちらの写真もメンバーだからこそ撮影できる、肩の力が抜けた穏やかな大森の姿が印象深い。

■藤澤涼架は大森元貴とアイコンタクト中!?な写真を公開

同じく、メンバーの藤澤涼架（Key）もストーリーズにて、スティーヴィー・ワンダーの「ハッピー・バースデイ」をBGMに「29歳お誕生日おめでとう！！」と誕生日をお祝い。

ストレッチをしていたのだろうか、楽屋前で何やら中腰の姿勢をとっている藤澤と楽屋から出てきた大森が互いにアイコンタクトする場面がおさめられた写真をかわいらしくデコレーションしている。

