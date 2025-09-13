科学者らは化石化した卵殻を細かく削り取り、原子の構成を分析して年代を割り出した/Bi Zhao（ＣＮＮ）中国中部の青龍山化石保護区で発見された２８個の恐竜の卵は、約８６００万年前のものであることが分かった。科学者たちが「原子時計」法を用いて年代測定を行った。研究者たちは、これらの卵とその年代測定に用いられた技術が、中国の雲陽盆地に生息していた恐竜が寒冷化していく気候にどのように適応していたかを解明するのに