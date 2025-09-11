動画『見てるだけで快感！HISAKOの買い物大公開！』にて、12人の子を持つ助産師・HISAKOさんが、8人の子どもとご主人、合計10人の大家族のための買い物事情を明かした。動画の冒頭でHISAKOさんは「1週間のメニューを決めて、必要なものだけをメモに書き『これしか買わない』」と独自のルールを説明。「買い物時はそのリスト以外は買わず、計画的に食材を選んでいます」と食費節約と効率を徹底している様子を見せた。