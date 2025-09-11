欄干を越え、橋の上へと流れ出る川の水。11日午後3時半ごろ、東京・品川区を流れる立会川が氾濫しました。そして同じころ、京浜急行・立会川駅付近の国道15号では、冠水した道路を大きな水しぶきを上げながら車が走っていました。氾濫した立会川の濁流が国道に流れ出したとみられ、流れ出た水が交差点付近に集まります。タイヤが半分ほどまで浸かるほどの浸水。車が通るたびに大きな水しぶきが上がりました。東京・大田区の南馬込