実は夏の季語でもある焼酎。お店で飲むのも楽しいけれど、家でまったり愉しむのも捨てがたい。そこで今回は、夏におすすめの個性派焼酎を厳選。こだわりはじける焼酎が揃います。01・芋「AKAYANE生姜」2695円／300ml『佐多宗二商店』（鹿児島県南九州市）さつまいもベースのスピリッツにボタニカルとして生姜を使用。生姜飴のような香りやミネラル感がキレよく溶け込んでいる。チーズピッツァにも合いそう。レモンを加えたソーダ割