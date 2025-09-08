実は夏の季語でもある焼酎。お店で飲むのも楽しいけれど、家でまったり愉しむのも捨てがたい。そこで今回は、夏におすすめの個性派焼酎を厳選。こだわりはじける焼酎が揃います。

01・芋「AKAYANE生姜」2695円／300ml『佐多宗二商店』（鹿児島県南九州市）

さつまいもベースのスピリッツにボタニカルとして生姜を使用。生姜飴のような香りやミネラル感がキレよく溶け込んでいる。チーズピッツァにも合いそう。レモンを加えたソーダ割りも◎。

カクテルベースにしても楽しそうなクリアなスパイシーさが魅力！（ライター・池田）

02・芋「蔵の師魂The Pink」1705円／720ml『小正醸造』（鹿児島県日置市）

紫芋のパープルスイートロード、赤ワイン醸造用酵母を使用。同蔵らしいしっかりしたボディにベリーを感じさせるフルーティな香りや味わいがいい。炭酸＋トニックのソニックもおすすめ。

ボディもありつつ赤ワインのようなベリー感がグッド！（池）

03・米「カルダモンTAKE７」1980円／700ml『豊永酒造』（熊本県球磨郡）

米焼酎をベースにスパイス・カルダモンを使用したリキュール。カルダモンの爽やかな香りが心地よし。カレーはもちろんエスニック料理やウナギにも。1対3の炭酸割り推奨。

カレーにもウナギにもエスニック料理にも相性抜群の爽やかさ（編集・戎）

04・芋「イヨシコーラ酎」3520円／300ml『大山甚七商店』（鹿児島県指宿市）

老舗蔵元「大山甚七商店」の本格芋焼酎に伊良コーラのスパイスを浸漬・蒸留。クラフト感のあるコーラの香りが立ちあがり、レモンのような柑橘も感じる。スパイス系が好きなら気に入るはず。

クラフトコーラ好きなら一度は飲むべき。エスニックと相性抜群（ライター・井島）

05・麦「隠し蔵」1309円／720ml『濱田酒造』（鹿児島県いちき串木野市）

二条大麦を使用したクリアで華やか、フルーティな原酒をゆっくり樽熟成。琥珀色にしてほんのり甘いバニラ香とコクが魅力。熟成の深みも感じながら強炭酸のハイボールで味わいたい。

心地いいバニラ香と麦由来の味わいロックやソーダで（戎）

06・サトウキビ糖蜜、コーン、大麦「極上〈宝焼酎〉」1810円／1800ml『宝酒造』（京都市伏見区）

サトウキビ糖蜜、コーン、大麦などを原料に、樽貯蔵熟成酒を3％使用した甲類焼酎。飲み飽きしないスッキリさと、芳醇な味わいを楽しめる。ロックや炭酸割りがおすすめ。

甲類焼酎×樽という異色の組み合わせ！どこか中南米的な魅力（編集・荒川）

今回参加したメンバー

（井島）芋や黒糖の旨みが強い甘めの焼酎が好み。最近流行のハーブ系にも目覚めつつある

（荒川）最近焼酎を飲み始めた新米編集者。香り系からハマったクチで、今はお湯割りにもお熱

（池田）焼酎への造詣はメンバー1。昔ながらのお湯割りから最近の香り系まで守備範囲も広い

（戎）クラフトビールと焼酎ソーダ割りをこよなく愛す。特にハーブなどを使ったボタニカル系が好み

ソーダ割を意識した香り系がさらに進化

戎「個性派の中でイチオシは、『カルダモンTAKE7』。家に常備してますから」

井「カルダモンの香りが好きなので、戎さんにすすめられてハマりましたよ〜」

荒「スパイス系だったら、僕は『イヨシコーラ酎』！コーラ好きなら間違いないです」

井「最初は『ん？』って思ったけど飲めば飲むほどクセになる。これも常備したいかも」

戎「樽熟成のウィスキーのような『隠し蔵』も面白いですね。ソーダで割るともうハイボールですよ」

池「『蔵の師魂ThePink』はバランスがいい。赤ワイン酵母でベリー感があるんだけど、芋らしさもある」

井「そうなんです。芋っぽさがゼロだと残念な気持ちになるんですよねぇ」

撮影／鵜澤昭彦、文／井島加恵、池田一郎

『おとなの週末』2025年8月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※価格はすべて購入時の参考価格です。（税込み）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

