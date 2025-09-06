NY株式5日（NY時間11:18）（日本時間00:18） ダウ平均45312.62（-308.67-0.68%） ナスダック21611.89（-95.80-0.44%） CME日経平均先物42650（大証終比：-420-0.99%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。一時４００ドル近く下げ幅を拡大する場面も見られた。この日発表の８月の米雇用統計を受けて序盤は買い先行で始まり、ダウ平均も一時１４８ドル高まで上昇した。しかし、その上げ維持できずに