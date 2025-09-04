東京午前のドル円は１４８円付近で小動き。一時１４７．７８円付近まで下振れしたが、円買い・ドル売りは続かず、すぐに切り返した。明日の米雇用統計の発表に積極的な売買が見送られている。再来週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控えて、年内の利下げ幅を見定める手がかりになるとみられている。 クロス円も小動き。ユーロ円は１７２円半ば、ポンド円は１９８円後半、豪ドル円は９６円後半で推移している。