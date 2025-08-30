他人からの親切心や愛情を感じるほど、人間関係を拒絶してしまう人たちがいる。精神科医の高橋和巳さんは「『愛着障害』を抱えている人たちのなかでも、特に重度のレベル3と呼ばれる段階の人達は愛情や親切心を拒否する傾向にある。彼らは幼児期の虐待経験から、愛情を期待することを恐れたり、過剰に愛想良く振る舞ってしまう」という――。※本稿は、高橋和巳『大人の愛着障害』（ちくま新書）の一部を再編集したものです。写真