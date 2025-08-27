（台北中央社）半導体受託製造世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の機密情報を不正に取得したとして元従業員ら3人が勾留された事件で、台湾高等検察署（高検）知的財産分署が27日、国家安全法違反などの罪で3人を起訴した。それぞれ懲役7年、9年、14年とする意見もつけた。事件では回路線幅2ナノ（ナノは10億分の1）メートルの半導体開発・製造に関する重要情報が不正に取得された疑いがあり、同分署によれば国家の中核的重要技