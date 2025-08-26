新NISAでは米国株を中心とするインデックスファンドが人気だ。エコノミストのエミン・ユルマズさんは「米株一辺倒の投資はオススメしない。いま米国の株式市場はバブル化しており、価格調整は間違いなく起きる」という――。※本稿は、エミン・ユルマズ『エミン流「会社四季報」最強の読み方』（東洋経済新報社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／KonaRa※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／KonaRa■慎重な声