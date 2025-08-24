沖縄尚学が3-1で日大三に勝利第107回全国高校野球選手権大会は23日、沖縄尚学が日大三（西東京）に3-1で勝利し、同校初の夏の頂点に立った。歓喜に沸き立つ沖縄尚学ナイン、泣き崩れる日大三ナイン。しかし試合を終え、撮影された1枚に高校野球ファンも感動を隠せなかった。熱戦を終えた両校は、清々しい表情で整列し、握手を交わして健闘を讃え合った。アルプスの挨拶などを終えて閉会式に臨むと、最後は記念撮影を行った。各