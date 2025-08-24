北海道警旭川東署は24日、東川町の旭岳（2291メートル）で年齢、性別不明の遺体が見つかったと発表した。署によると、遺体は火山ガスの噴出する山麓の火口「地獄谷」で発見された。長袖の服とスノーブーツのようなものを身に着け、体格から子どもではないとみられる。22日午後、目撃者から通報があった。身元や死因を調べている。旭岳は道内最高峰で、夏場を中心に多くの登山者や観光客でにぎわう。