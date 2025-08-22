【世界に勝つための"手札"】8月13日、都内。バレーボール日本女子代表は、22日からタイで開幕するバレーボール女子世界選手権（世界バレー）に向け、精力的に調整を行なっていた。「相手の状況をしっかり見て！」コートに立つ選手に向け、フェルハト・アクバシュ監督の熱いゲキが飛ぶ。その声に応えるように選手が声を出し、活気は増幅した。そのチームのキャプテンで、エースとも言える石川真佑は、気力に満ちた様子でコー