エバー航空は7月31日、法人向け旅行プログラム「EVA BizFam」の発表セミナーを開催し、旅行会社やクライアント企業が参加した。セミナーではサービスの概要や登録方法の説明があった。「EVA BizFam」の名称はビジネスとファミリーから名付けられており、企業の出張利用に便利なサービスになっている。サービスの利用は登録から全てオンラインで行うことができ、管理の手間がかからないスマートなプラットフォームが用意されている