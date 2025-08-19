「異常値」だった2022年の貿易・サービス赤字「激増」 財務省が発表した2025年第2四半期の貿易・サービス収支（速報値）は8千億円の赤字となり、2024年第4四半期に小幅に黒字になった点を除き、四半期の赤字としては2021年第2四半期（6千億円）以来の小幅に縮小した（図表1参照）。貿易・サービス赤字の過去1年平均も1兆2千億円に縮小し、2021年以来の水準まで改善した。【図表1】貿易・サービス収支と米