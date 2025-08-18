猫の「水分不足サイン」6選 1.皮膚の弾力性がない 猫の水分不足を判断する最も一般的な方法のひとつが、皮膚の弾力性を確認する「スキン・テント検査」です。首筋や肩甲骨の間の皮膚を軽くつまみ上げ、すぐに元に戻らない場合は脱水があるサインかもしれません。 健康な猫の皮膚は離すとすぐに元にもどりますが、水分が不足していると戻りが遅れたり、つまんだ状態のままもとに戻らなかったりします。 2.歯茎や口の中が