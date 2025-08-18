甲子園で光ったスーパー走塁術（後編）８月16日の第３試合の京都国際（京都）対尽誠学園（香川）では、手に汗握るクロスゲームが展開された。熱戦のなかでとびきりの存在感を見せたのが、尽誠学園の奥一真（３年）だ。京都国際の強力バッテリーから、なんと３盗塁をもぎ取っている。奥は身長164センチ、体重57キロと小柄で、小技を得意にする９番・二塁手。だが、選手アンケートによると、50メートル走のタイムは６秒４。特別