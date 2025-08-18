¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2025¡Û¿ÔÀ¿³Ø±à¡¦±ü°ì¿¿¤¬°µ´¬¤Î£±»î¹ç£³ÅðÎÝ Á°Ç¯ÇÆ¼Ô¡¦µþÅÔ¹ñºÝ¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¾®Ê¼¤Î°ÕÃÏ
¹Ã»Ò±à¤Ç¸÷¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÁöÎÝ½Ñ¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡£¸·î16Æü¤ÎÂè£³»î¹ç¤ÎµþÅÔ¹ñºÝ¡ÊµþÅÔ¡ËÂÐ¿ÔÀ¿³Ø±à¡Ê¹áÀî¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ë¥¯¥í¥¹¥²¡¼¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£Ç®Àï¤Î¤Ê¤«¤Ç¤È¤Ó¤¤ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¿ÔÀ¿³Ø±à¤Î±ü°ì¿¿¡Ê£³Ç¯¡Ë¤À¡£µþÅÔ¹ñºÝ¤Î¶¯ÎÏ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È£³ÅðÎÝ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ü¤Ï¿ÈÄ¹164¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å57¥¥í¤È¾®ÊÁ¤Ç¡¢¾®µ»¤òÆÀ°Õ¤Ë¤¹¤ë£¹ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¼ê¡£¤À¤¬¡¢Áª¼ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢50¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï£¶ÉÃ£´¡£ÆÃÊÌ¤ËÂ¤¬Â®¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹áÀîÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢£µ»î¹ç¤Ç£±ÅðÎÝ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡±ü¤Ï¤Ê¤¼¡¢µþÅÔ¹ñºÝ¤«¤é£³ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£ËÜ¿Í¤Î¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ú¼«¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Û
µþÅÔ¹ñºÝÀï¤Ç£±»î¹ç£³ÅðÎÝ¤ò·è¤á¤¿¿ÔÀ¿³Ø±à¡¦±ü°ì¿¿¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
¡¡£±¸ÄÌÜ¤Ï£°ÂÐ£±¤È¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÄÉ¤¦£³²óÎ¢¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ±¦Á°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿±ü¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È£±¥Ü¡¼¥ë£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤Î¶â´Ý½ßºÈ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶õ¿¶¤ê¤·¡¢µþÅÔ¹ñºÝ¤ÎÊá¼ê¤¬ÆóÎÝ¤ØÁ÷µå¡£¤À¤¬¡¢Á÷µå¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë°ï¤ì¡¢Ãæ·øÁ°¤Ø¤ÈÅ¾¤¬¤Ã¤¿¡£ºÝ¤É¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢±ü¤ÏÌÂ¤ï¤º»°¿Ê¡£Ìµ»à»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î¾ìÌÌ¡¢¥µ¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥Ò¥Ã¥È¥¨¥ó¥É¥é¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¤È±ü¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£
¡Öº£Æü¤ÏÁê¼ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤±¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥¤¥Ã¥¯¡Ê¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤â¤¢¤Þ¤êÂ®¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Á÷µå¤¬°ï¤ì¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î°ÌÃÖ¤È¥Ü¡¼¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤±¤ë¡Ù¤ÈÌÂ¤¤¤Ê¤¯Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î²ó¡¢¿ÔÀ¿³Ø±à¤Ï¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤»¤ºÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢±ü¤Î£²¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤¬ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡£µ²óÎ¢¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿±ü¤Ï¡¢Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ë¼ºÇÔ¡£¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¬¡¢»°ÎÝ¥´¥í¤Ë¡£Ê»»¦Êø¤ì¤Ç±ü¤¬°ìÎÝ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç±ü¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢µ¿»÷¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÀ¾Â¼¡ÊÂÀ¡ËÀèÀ¸¤¬ÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÅðÎÝ¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡±ü¤ÎÂ¤ÎÂ®¤µ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç£µÈÖÌÜ¤¯¤é¤¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅðÎÝ¤ÏÃ±½ã¤ÊµÓÎÏ¤À¤±¤Î¾¡Éé¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±ü¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÅðÎÝ½Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï°ìÊâÌÜ¤Î¶¯¤µ¤È¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È¡£¤È¤¯¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÂç»ö¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÊÑ²½µå¤Î»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÂÇ¼Ô¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤òÂÇ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢ÊÑ²½µå¤¬¤¤ä¤¹¤¤¡£¤¢¤È¡¢¶¯ÂÇ¼Ô¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¥Ü¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¡¢ÂÇ¼ÔÍÍø¤Ê¥«¥¦¥ó¥È¡Ë¤Î»þ¤Ï¡¢ÊÑ²½µå¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¶â´Ý¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤¬£³¥Ü¡¼¥ë£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢±ü¤ÏËþ¤ò»ý¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£ÆÉ¤ß¤É¤ª¤ê¡¢µþÅÔ¹ñºÝ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÁªÂò¤·¤¿¡£±ü¤ÎÆóÅð¤Ç¹¥µ¡¤ò¹¤²¤¿¿ÔÀ¿³Ø±à¤Ï¡¢£´ÈÖ¡¦×¢À¥¸ÂÁ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¡ÚÆóÃÊ¹½¤¨¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹³ÈÂç¡Û
¡¡£³¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥×¥ì¡¼¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÂÐ£±¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£¶²óÎ¢¡£µþÅÔ¹ñºÝ¤ÎÅê¼ê¤Ï¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤ÎÀ¾Â¼°ìµ£¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æó»àÆóÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿±ü¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯°®¤Ã¤Æ¡¢À¾Â¼¤Î·è¤áµå¡¦¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¡£ÆóÎÝº¸¤Ø¤ÈÅ¾¤¬¤·¡¢ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç¤·¤Ö¤È¤¯½ÐÎÝ¤·¤¿¡£
¡¡Æó»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£°ìÎÝÁö¼Ô¤Î±ü¤Ï¡¢º¸Åê¼ê¤ÎÀ¾Â¼¤Î¸£À©µå¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤«¡¢¥ê¡¼¥ÉÉý¤Ï¶Ë¤á¤Æ¶¹¤«¤Ã¤¿¡£ÅðÎÝ¤Ê¤É¡¢ÅþÄì¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Ê¤¤¥ê¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥È£±¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î£²µåÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£À¾Â¼¤¬¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤«¤é¥ï¥ó¥Æ¥ó¥ÝÃÙ¤ì¤Æ¡¢±ü¤¬´ºÁ³¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥Ç¥£¥ì¡¼¥É¥¹¥Á¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬Âç¤¤¯³°¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µþÅÔ¹ñºÝ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÆóÎÝÁ÷µå¤¹¤é¤Ç¤¤º¡¢±ü¤ÎÅðÎÝ¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áö¼Ô°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Î°ìÎÝÁö¼Ô¤Î¥Ç¥£¥ì¡¼¥É¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ï¡¢¿ÔÀ¿³Ø±à¤ÎÀï½Ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¥»¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÆóÎÝ¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¿¤é¡¢°ìÆóÎÝ´Ö¤Ç¶´¤Þ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡»°ÎÝÁö¼Ô¤Ø¤Î·Ù²ü¿´¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢ÆóÎÝ¤òÃ¥¤¦¡£¤â¤·Êá¼ê¤¬ÌÂ¤ï¤ºÆóÎÝ¤ËÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢°ìÎÝÁö¼Ô¤¬¤ª¤È¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¤¬ËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¤¹¤ë¡£ÆóÃÊ¹½¤¨¤ÎºöÎ¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¿ÔÀ¿³Ø±à¤Ï½ªÈ×¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢£²ÂÐ£³¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¡£±ü¤Ï¼«¿È¤Î¼ººö¤¬½øÈ×¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¨¥é¡¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æ±ÅÀ¤Ç¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µþÅÔ¹ñºÝ¤òÁê¼ê¤Ë·è¤á¤¿£³ÅðÎÝ¤¬¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£±ü¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢³ú¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ó¤Ê¼Â´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ëÌîµå¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç¤â¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ÈÀï¤¨¤Æ¼«¿®¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¡£¤½¤Î°ì½Ö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÅÒ¤±¤ë¹â¹»µå»ù¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¹»Ìîµå¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤ëÀï¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Èà¤é¤Îµ»½Ñ¤ÈÀº¿ÀÎÏ¤Î·ë¾½¤Ç¤¢¤ëÁöÎÝ½Ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤Ø¤Î¥«¥®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£