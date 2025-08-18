現地時間８月17日に開催されたベルギーリーグの第４節で、シント＝トロイデン（STVV）はラ・ルビエール戦とホームで対戦。２−１で勝利し、開幕からの４戦無敗とした。小久保玲央ブライアン、畑大雅、山本理仁、伊藤涼太郎がスタメン、谷口彰悟、松澤海斗、後藤啓介が途中出場したこの試合で、劇的な決勝点を決めたのが後藤だ。57分に投入された20歳の逸材は１−１で突入した後半アディショナルタイム１分、右サイドから山本