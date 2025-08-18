公開中の映画『国宝』の観客動員が747万人、興行収入が105億円を突破。主演の吉沢亮、共演の横浜流星、渡辺謙、監督の李相日からコメントが到着した。 参考：『鬼滅の刃』と『国宝』の対照的なヒットを解説共通項は“日本的意匠”と細部へのこだわり 2017年から朝日新聞にて連載された吉田修一の同名小説を映画化した本作。歌舞伎役者の家に引き取られ、芸の道に人生を捧げる主人公・喜久雄の50年を描いた壮大な一代記だ。