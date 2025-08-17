犬の膿皮症とは？なぜ「最新治療ガイドライン」が必要なのか 犬の膿皮症は、細菌が皮膚に感染して炎症を起こす、犬に非常によく見られる犬特有の皮膚病です（他の動物種では比較的少ない）。主な原因菌は、犬の皮膚の常在菌である「ブドウ球菌」という細菌です。 健康な犬の皮膚にも存在しますが、何らかの原因で皮膚のバリア機能が低下したり、免疫力が落ちたりすると、この菌が増殖しすぎて膿皮症を発症します。 膿皮症には