ダイソーの食品売り場で異彩を放っていたのが『アニマルマシュマロ』という商品。動物をモチーフにしたマシュマロで、何より見た目が可愛すぎます♡細部まで凝った作りで、食感の違いも楽しい！ただフワフワなだけじゃない、マシュマロの世界。ちょっとだけ、のぞいてみませんか？【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アニマルマシュマロ カピバラ／アニマルマシュマロ パンダ価格：各￥108（税込）販売ショップ：ダイソ