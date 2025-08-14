みなさん、「パンチパーマ」と聞いて、何を思い浮かべますか？関西のおばちゃん？それとも有名なボクサーや昭和のチンピラ？パンチパーマとは、専用のロッドを使って根元から細かくカールを入れる、昭和に一世を風靡した髪型です。そんなパンチパーマが、令和の今ふたたび目撃されるようになっているのだとか……。『公園でママ友の旦那さんに初めて会ったらパンチパーマだった。他のママたちはみんなひいていたけど、やっぱ