ランサーズが大幅高で３連騰となり、年初来高値を更新した。１３日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算の開示にあわせ、株主優待制度の新設を発表。これを材料視した買いが集まったようだ。５００株以上を半年以上、継続保有する株主が対象。３月末と９月末を基準日として、デジタルギフトを４０００円分ずつ、年間ベースで８０００円分贈呈する。初回の株主優待の進呈は２６年３月３