マンチェスター・ユナイテッドのOBであるリオ・ファーディナンド氏は自身のYouTubeにて移籍が噂されるドミニク・カルヴァート・ルーウィンの獲得に反対しているようだ。英『METRO』が報じている。今夏エヴァートンを退団した同選手の去就は注目を集めており、日本代表MF田中碧が所属するリーズやニューカッスル、マンチェスター・ユナイテッド、ACミラン、アストン・ヴィラなどのクラブとの関係が報じられてきた。移籍金なしで獲得